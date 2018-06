Equatoriano reclama de perseguição pessoal Condenado a três anos de prisão sob a acusação de ofender o presidente da Corporación Financiera Nacional do Equador, Camilo Samán, o editor de Opinião do jornal El Universo, Emilio Palacios, afirmou ontem que o governo do presidente Rafael Correa persegue a imprensa de forma diferente de outros países da região.