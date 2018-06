Equipe da Aeronáutica segue trilha em busca de helicóptero que caiu em 2008 Uma equipe do Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial (CTA) de São José dos Campos retomou ontem as buscas pelo helicóptero desaparecido no ano passado com o presidente da Avibrás, João Verdi Carvalho Leite, e sua mulher, Sônia Verdi. Com apoio da Polícia Militar do litoral norte e moradores da região, o grupo iniciou a caminhada a partir de Sertão da Quina, na Praia de Maranduba, em Ubatuba, onde a aeronave teria caído. As buscas foram determinadas depois que o morador e mateiro Heraldo dos Santos disse ter encontrado parte dos destroços, documentos e ossadas, no último fim de semana, na área. O próprio empresário, de 72 anos, pilotava o helicóptero, que decolou em 23 de janeiro de 2008 de Angra dos Reis (RJ) para São José dos Campos. Não houve mais contato e as primeiras buscas foram suspensas em 23 de fevereiro de 2008. Segundo o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica de Brasília, desta vez há fotos com fortes indícios de que os destroços sejam do helicóptero. As equipes caminhariam cerca de sete horas e pernoitariam na mata para retomar o trabalho hoje. A Avibrás, com sede em São José, produz equipamentos aeronáuticos e bélicos desde 1961 e está atualmente em processo de concordata.