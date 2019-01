Equipe de Israel que vai ajudar nas buscas viaja para Brumadinho

SÃO PAULO - Um grupo formado por 129 militares israelenses deve chegar às 21h30 desde domingo, 27, em Minas Gerais para auxiliar nas buscas por vítimas do desastre em Brumadinho. A equipe é especializada em resgate durante catástrofes com uso de sonares e vai trazer material eletrônico e de escavação. Cães farejadores também acompanham o grupo.

A previsão era de que a equipe sairia de Jerusalém às 6 horas (horário de Brasília). Funcionários da embaixada de Israel em Brasília vão para Minas Gerais para dar apoio logístico à equipe.

A operação foi coordenada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu com apoio de Yossi Shelley, embaixador do país no Brasil.

Após sobrevoar a área da trágédia, na manhã deste sábado, 26, o presidente anunciou a parceria com Israel apra localização das vítimas.

Um dos principais articuladores da parceria foi o empresário Fábio Wajngarten, um dos financiadores da campanha de Bolsonaro. Ele articulou as conversas do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelly, e o Palácio do Planalto, enquanto Bolsonaro voava para Brumadinho na manhã de sábado.

Após o sobrevoo, o primeiro ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, conversou por telefone com o presidente oferecendo homens e tecnologia para ajudar a lidar com o desastre. Wajngarten é presidente do Hospital Hadassah de Jerusalém no Brasil e membro do board internacional do hospital.