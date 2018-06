Equipe do Estado é assaltada em Recife Uma equipe de jornalistas do Estado foi assaltada na manhã desta terça-feira no bairro de Afogados, no Recife. Eles estavam em um taxi, acompanhados por funcionários do jornal O Globo, do Rio, quando foram abordados por dois bandidos, que portavam uma escopeta calibre 12. Os assaltantes levaram celulares e dinheiro. Na madrugada de sexta-feira a jornalista Letícia Lins, do Globo, já havia sido vítima de violência. Ela teve seu carro queimado por bandidos.