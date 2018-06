Equipe encontra corpo de bebê jogado no Vale do Rio Doce

Bombeiros encontraram na manhã desta quinta-feira, 8, o corpo de um recém-nascido jogado pela mãe no Rio Manhaçu, na cidade de Ipanema, em Minas Gerais. A criança foi jogada pela mãe no rio na terça-feira, 6. Segundo os bombeiros, o menino foi encontrado dentro de um saco plástico no córrego do Goiás, na zona rural de Ipanema, na região do Vale do Rio Doce. Glauciana de Souza Neiva, de 21 anos, confessou que jogou a criança no rio, logo depois do parto, após sete meses de gestação. Glauciana está presa na delegacia da cidade de Ipanema e pode responder por crime de infanticídio ou homicídio, além de ocultação de cadáver.