Equipe federal de apoio chega a Estados afetados pelas chuvas

Uma força tarefa de 14 coordenadores da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) deve chegar nesta quinta-feira, 28, aos Estados do Norte e Nordeste afetados pelas enchentes dos últimos meses. Os técnicos atuarão no Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia em ações de socorro e assistência à população atingida.

Segundo a Sedec, o grupo é composto por policias e bombeiros civis e militares e terá a função de orientar equipes das defesas civis dos Estados e municípios na elaboração dos planos de trabalho e solicitação de recursos ao governo federal. Também contribuirão no gerenciamento de abrigos e distribuição e recebimento de alimentos e água potável.

Nos últimos dois meses, a Sedec enviou às regiões atingidas ajuda humanitária na forma de material de limpeza, kits de abrigamento e cestas de alimentos. Foram disponibilizadas 139.150 cestas, de 23 quilos cada, com arroz, feijão, açúcar, óleo, leite em pó, farinha de mandioca e macarrão. Um total de 1,4 milhão de itens, como colchões, cobertores, travesseiros, fronhas, lençóis, filtros, lonas e mosquiteiros, também foram enviados às regiões onde a chuva fez estragos.