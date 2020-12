Equipes buscam oito desaparecidos após temporais em SC; 13 pessoas morreram

FLORIANÓPOLIS - Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros intensificaram as buscas no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, para encontrar oito pessoas que seguem desaparecidas após os temporais que atingiram a região entre a noite de quarta-feira, 16, e a madrugada de quinta, 17. Os temporais já causaram 13 mortes. Dessas, 11 pessoas já foram identificadas.

O secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, está visitando as áreas atingidas no Estado e na tarde desta sexta-feira, 18, deve se reunir com autoridades do Estado para avaliar os estragos.

Sete pessoas continuam desaparecidas em Presidente Getúlio, cidade mais afetada e onde foram registradas 11 das 13 mortes. Uma pessoa morreu em Ibirama e outra morte foi registrada em Rio do Sul, onde as equipes ainda buscam uma pessoa que estava em uma residência que desabou. Segundo as autoridades locais, a pessoa teria sido carregada pela enxurrada.

Pelo menos 483 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. A última atualização do Relatório de Atividades da Defesa Civil de Santa Catarina aponta que já foram disponibilizados 5 mil itens de assistência humanitária, incluindo mil cestas básicas, mil kits de limpeza, 3 mil kits de higiene pessoal e mil fardos de água mineral.

A Defesa Civil catarinense montou uma base de apoio em Rio do Sul, de onde é feito o acompanhamento das buscas e a identificação dos corpos. Rio do Sul e Presidente Getúlio decretaram calamidade.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) se deslocaram de outras regiões para o atendimento das vítimas em Presidente Getúlio. Além do Alto Vale do Itajaí, também houve registro de danos e alagamentos na Grande Florianópolis e no sul do Estado por conta do temporal.

Os moradores, que precisaram sair de suas casas às pressas, iniciaram a limpeza dos imóveis na manhã desta sexta-feira. As moradias também estão sendo avaliadas por geólogos antes de serem liberadas para que os moradores possam retornar.

Tragédia em 2008

As chuvas e a ocupação desordenada de morros e margens no Vale do Itajaí, cortado pelo Rio Itajaí-Açu, provocaram diversos desastres em Santa Catarina. Um dos mais graves ocorreu em novembro de 2008, quando 137 pessoas morreram no Estado por causa das chuvas.

A região do Morro do Baú, no município de Ilhota, foi um dos locais mais castigados. A área teve mais de 4 mil deslizamentos e Blumenau ficou submersa. Na época, 51 municípios chegaram a enfrentar problemas de alagamento ou deslizamento e, segundo estimativas, 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas e enchentes.