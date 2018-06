Equipes de busca resgataram 24 corpos de vítimas do Airbus

Do total de corpos, 8 foram resgatados resgatados nesta segunda-feira e estão a bordo da fragata Bosísio. Eles foram encontrados a 440 quilômetros a Nordeste do arquipélago São Pedro e São Paulo, um pouco além das águas juridicionais brasileiras. Não há previsão de chegada destes 8 corpos a Fernando de Noronha. Os outros 16 corpos, que foram resgatados no final de semana e que estão a bordo da fragata Constituição, devem chegar na manhã de terça-feira, 9, a Fernando de Noronha.

"Não vamos anunciar corpos avistados. Só vamos falar de corpos resgatados e que estão a bordo de navios brasileiros. Também não falaremos do estado dos corpos", completou. A região onde os corpos foram encontrados tem profundidade de 3.500 metros.

Além dos corpos, foram resgatados mais destroços. Segundo Munhoz, não há previsão de quando as partes do avião serão levadas para Noronha. "Não vamos especificar qual peça do foi recolhida. Todos os questionamentos sobre as peças terão de ser feitas ao fabricante". Como a investigação das causas do acidente está a cargo dos franceses, os destroços serão encaminhados às autoridades do país, que poderão fazer o detalhamento das peças encontradas.

