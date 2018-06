Erenice deixa casa funcional no Lago Sul A portaria que revoga a autorização de uso do imóvel funcional da ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, foi publicada ontem no Diário Oficial da União, quase um mês depois de Erenice deixar o cargo. Segundo seguranças da residência, que fica no Lago Sul, região nobre de Brasília, a ex-ministra teria deixado a casa no início desta semana. O prazo para a mudança terminaria ontem, com a publicação da portaria. Erenice deixou o ministério em 16 de setembro, depois de denúncias sobre o suposto esquema de tráfico de influência no governo.