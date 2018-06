Erenice deixa conselho da Eletrobrás

Erenice, que fazia parte do conselho fiscal do banco desde abril de 2008, foi transferida para uma posição mais importante, no Conselho de Administração, em maio deste ano, após substituir a candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, na Casa Civil. Ela chegou a participar da última reunião trimestral do conselho do BNDES, em agosto, mas a informação que circula no banco é de que ela não participará da próxima.

Responsável pela indicação, o ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, deverá indicar o substituto quando retornar de viagem aos EUA. Erenice ganha R$ 5,1 mil para participar de uma reunião a cada três meses.