'Erenice jogou fora a chance de ser uma grande funcionária'

Apesar da afirmação contra Erenice, Lula afirmou que as denúncias precisam ser investigadas e disse não acreditar que haja impacto do caso da eleição presidencial, liderada por Dilma Rousseff, segundo as pesquisas de intenção de voto. Segundo ele, o povo percebe quais denúncias estão sendo manipuladas eleitoralmente e quais são verdadeiras. "O povo aprendeu a julgar."

Lula ainda alfinetou a oposição. "Essas pessoas que são oposição hoje não estavam habituadas a fazer oposição. Tinha alguns que fizeram muito atrás. Já faz tempo que o Serra fez oposição, foi em 1970." / AGÊNCIA ESTADO