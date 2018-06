Erenice nomeou filha do presidente dos Correios

Antes de nomear David José de Matos presidente dos Correios, a ex-ministra da Casa Civil Erenice Guerra nomeou uma das filhas dele, Paula Damas de Matos, assessora na secretaria executiva do ministério. Na terça-feira, Paula foi exonerada "a pedido", conforme consta no Diário Oficial da União de ontem.

Paula foi nomeada para o cargo de assessora de gabinete, segundo consta também no Diário Oficial, em 25 de junho deste ano. Deixou o posto em meio às denúncias que já provocaram a queda de Erenice, no Planalto, e do coronel Eduardo Artur Rodrigues Silva da Diretoria de Operações dos Correios. Silva saiu após a revelação de que era testa de ferro do verdadeiro dono da empresa Master Top Linhas Aéreas (MTA), o empresário argentino Alfonso Conrado Rey.

Presidente dos Correios, David de Matos confirmou a exoneração da filha no início da tarde de ontem. "Pedi a ela que se afastasse", disse. Ele afirmou ter sugerido que Paula deixasse o cargo diante "das confusões e críticas" levantadas pela imprensa nos últimos dias.

Segundo Matos, Paula foi nomeada para realizar "um trabalho específico sobre enchentes". Ele contou que o trabalho da filha na Casa Civil ainda teria duração de dois meses. Mais tarde, a própria Paula deu sua versão. Por telefone, ela contou ao Estado que conhece Erenice desde pequena e que a ex-ministra sempre foi amiga do seu pai.

Paula contou que foi Erenice quem a chamou para trabalhar na Casa Civil. O convite, segundo ela, foi feito em uma academia de ginástica. "A Erenice comentou comigo que muitas pessoas tinham saído do Planalto por conta da eleição e que precisava de alguém para realizar um trabalho por conta das enchentes que destruíram Alagoas e Pernambuco", afirmou. "Como tinha acabado de voltar de São Paulo para Brasília e tenho um trabalho em políticas públicas, achei que a experiência pudesse ser interessante."

Como funcionária da Casa Civil, Paula afirmou que tinha a função de consolidar as informações encaminhadas pelos Estados e ministérios. Também disse que desde o início ficou acertado que ela trabalharia por um período determinado, até outubro.

"Conversei com meu pai e decidi sair para preservar a mim e à minha família", declarou. "Não tenho nada a esconder". Paula ressaltou que sua nomeação para a Casa Civil aconteceu antes de o pai ser indicado presidente dos Correios. "À época em que ele foi chamado eu já trabalhava na Casa Civil. Uma coisa não tem relação com a outra."

Em família

A ex-cunhada de Erenice Guerra, Gabriela Pazzini, tem cargo de confiança na Secretaria de Patrimônio da União. Gabriela assumiu as cotas de Erenice na empresa Carvalho Guerra e Representações