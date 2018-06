Errar é Obama! Barack Obama pediu um pouco de paciência às filhas ao anunciar sua decisão de redobrar os cuidados na seleção do primeiro-cachorro que prometeu a Sasha e a Malia ainda durante a campanha. O presidente não pode correr o risco de escolher algum com rabo preso, como aconteceu com cinco de seus indicados para cargos importantes no governo. Todos escondiam um passado de cachorradas com o fisco. Resultado: baixou a maior paranoia na Casa Branca! Quem garante, por exemplo, que o tal Cão Pelado peruano - candidato de primeira hora ao posto - está com o nome limpo nas pet shops de Machu Picchu? Dançou! Entre as raças de pelo antialérgico examinadas, inspiraram mais confiança aos Obama um certo Cão de Águas Português e o Labradoodle, mistura de Labrador e Poodle. Se chegar perto de um consenso "foi mais difícil que encontrar um secretário de Comércio'', como brincou Obama em recente entrevista à rede ABC, imagina como seria complicado definir a raça justo agora que as comissões do Senado americano estão de olho nas escolhas do presidente. Não, não! As meninas esperam mais um pouco, numa boa! POR FORA! A geração que fez a cabeça na maluquice dos anos 1960 está deprimida. Se deu conta de que ficou careta com o tempo quando precisou ler a legenda daquela foto de Michael Phelps com a boca enfiada numa espécie de tubo de ensaio para entender que ele estava fumando maconha. E daí? De Maradona, sobre essa história do Pelé dizer que vai gravar um CD com Bono Vox, Mick Jagger, Elton John, Rod Stewart e Paul Simon: "Grandes coisas!" Sem preconceito As denúncias de fraude no fornecimento de merenda para a rede pública de educação do Município de São Paulo renderam pichação nova nos muros da cidade: "Kassab tem filhos na escola?" Sem perder a firmeza José Sarney não deve seguir à risca as novas regras ortográficas no exercício da presidência do Senado. Na idade dele, francamente, é natural que trema um pouquinho de vez em quando. Quanto ao hífen, melhor deixar pra lá! Só vendo Como diria a saudosa Glória Maria, "não dá para descrever, gente!": Patrícia Poeta deu a Tom Cruise uma bonequinha de pano, presente para a filha dele, durante entrevista que fez com o ator para o Fantástico deste domingo. Fofa! Personagem da semana A revelação do inacreditável castelo do deputado Edmar Moreira em São João Nepomuceno rendeu ao corregedor da Câmara apelido novo na bancada do DEM em Brasília: Branca de Neve. PSDBBB Rola um racha na bancada federal do PSDB. Metade desconfia que o deputado José Aníbal só quer se manter líder na Câmara para não ir pro paredão.