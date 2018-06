Erro em placa faz secretaria cancelar multa a caminhões A Secretaria Municipal de Transportes confirmou ontem que vai cancelar as multas aplicadas a caminhões em um trecho da Marginal do Pinheiros onde a sinalização estava errada. A pasta também informou que vai mudar as regras para o tráfego desses veículos naquele local. Uma placa errada instalada na Ponte do Jaguaré dizia que caminhões podiam circular pelas faixas 3 e 4 no sentido Interlagos do trecho. No entanto, alguns metros depois, pouco antes da Ponte da Cidade Universitária, um radar estava programado para multar caminhões nas faixas da esquerda. Após estudos, a secretaria decidiu que os caminhões poderão, sim, trafegar naquelas faixas. As multas aplicadas aos que confiaram na placa errada vão ser canceladas, sem que os motoristas precisem entrar com recurso.