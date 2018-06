Escândalo de 93 acabou com seis cassados A criação de falsas empresas para conseguir contratos com o governo lembra um dos grandes escândalos do Congresso - o dos "Anões do Orçamento", em 1993. No caso, o esquema foi montado pelos deputados: eles repassavam recursos do Orçamento a entidades fantasmas, para obras inexistentes. Valendo-se de laranjas, eles faziam acertos com empreiteiras em troca de propina.