Esclarecimento Ao contrário do que diz a reportagem "Para Copa-14, Morumbi pode ganhar elevado com 1.140 metros para trem" (21/6), o projeto não integra o Plano de Mobilidade do Ministério do Turismo. A informação foi equivocadamente confirmada pela Assessoria de Imprensa. Os investimentos do plano serão para a ampliação de linhas de metrô e construção de corredores de ônibus.