Escola de Samba Brasil é a campeã do carnaval de Santos A Escola de Samba Brasil foi a campeã do carnaval santista 2007. Com o enredo "Amazônia Patrimônio do Brasil", a agremiação conquistou o seu 16º título, com 179,4 pontos, três décimos a mais que a segunda colocada, a X-9 (179,1). Em terceiro lugar ficou a União Imperial com 179 pontos e em quarto a Mocidade Independente Padre Paulo, que obteve 178,7 pontos. A apuração da pontuação das 16 escolas que participaram deste carnaval reuniu centenas de carnavalescos na tarde desta quinta-feira, 22, nas imediações do Teatro Municipal Brás Cubas, na Vila Mathias. As quatro escolas vão participar do desfile das campeãs no próximo sábado, 24, a partir das 21 horas, na Passarela do Samba Dráusio da Cruz (no prolongamento da Avenida Afonso Schmidt com a Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Areia Branca, na zona Noroeste). Ingressos estão a venda até sexta-feira no teatro Brás Cubas (Av. Pinheiro Machado, 48) ou na passarela do samba, no dia do desfile. R$ 10,00; estudantes, idosos e quem levar um quilo de alimento não-perecível (exceto sal e açúcar) paga R$ 5. Mais informações pelo telefone (13) 3226-8027.