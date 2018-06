Escola onde bebê foi atingido por bala, no Rio, tem ato pela paz

RIO - Pais, alunos e professores do Colégio São Vicente de Paulo, no Catete, na zona sul, fizeram nesta sexta-feira, 18, um ato de solidariedade à família de Caíque de Carvalho, de seis meses, atingido por uma bala perdida na última segunda-feira, 14, na quadra da escola.

Todos foram vestidos de branco, rezaram e cantaram a música A Paz (de Gilberto Gil). A mãe de Caíque, Tatiana Rosenthal, afirmou que o filho é "o nosso bebê incrível, com apenas seis meses e tantas histórias para contar".

"Todos nós ainda estamos muito consternados por tudo que aconteceu, imaginar que o âmbito escolar, que acreditamos ser a mais poderosa instituição para diminuir as diferenças sociais e erradicar a violência, acabou entrando nas manchetes dos principais jornais do país em consequência dela, é impensável", disse Tatiana, que também publicou seu texto numa rede social.

"Nossa família acredita que pela educação um país se desenvolve e evolui, formando uma sociedade melhor, portanto nossa crença é que as instituições educacionais precisam ser protagonistas nesse dever social. Nossa cidade precisa de um desejo coletivo. De práticas que realmente transformem - na em um símbolo. Chegaremos à paz através do bem e do amor, e não pela guerra e ódio. É fazer o bem ao próximo e espalhar amor em todos os nossos atos. Não devemos esperar os governantes, devemos liderar esse movimento em nossas regiões por meio do engajamento de todos.

Vamos acreditar que juntos podemos fazer muito mais pelo mundo e pelas próximas gerações. Estamos muito felizes pela rápida recuperação física do INCRÍVEL Caíque e, nesse sentido, agradecemos ao empenho e competência de toda a equipe médica envolvida, vocês são anjos na terra."

Caíque foi operado na terça-feira, dia 15, e já teve alta. Seu estado de saúde é bom.