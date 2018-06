Escola onde quatro jovens mortos em chacina estudavam sofre ameaça

RIO DE JANEIRO - Os alunos da Escola Estadual Nuta Bartlet Janes, onde quatro dos seis jovens assassinados na favela da Chatuba, na Baixada Fluminense, estudavam, viveram momentos de pânico na tarde de ontem, após a confirmação das mortes.

De acordo com a diretora Maria Cristina de Morais dos Santos, dois homens sem camisa e descalços invadiram a escola, por volta das 15 horas, chutaram as carteiras e aterrorizaram os alunos. Maria Cristina disse que muitos estudantes receberam mensagens de texto dizendo que haveria um arrastão na escola. "Os alunos começaram a me procurar desesperados e nós acionamos a polícia. Por precaução, pra não pagar pra ver".

Os pais dos alunos foram chamados à escola após o incidente e o local foi fechado. A situação quase se repetiu em uma outra escola, localizada no centro de Nilópolis. Por volta das 17 horas, dois homens tentaram invadiram o local, mas não conseguiram. Eles ficaram do lado de fora do portão ameaçando os alunos.

Fechamento de escolas. No total, seis escolas estaduais localizadas no entorno da Favela da Chatuba, na Baixada Fluminense - ocupada pela polícia de madrugada, após o assassinato dos jovens -, não abriram nesta terça-feira, 11.

Ao todo, cerca de 5 mil alunos da região tiveram aulas suspensas. A Secretaria Estadual da Educação informou que as diretoras das escolas têm autonomia para suspender as aulas.

A medida ocorreu por precaução, para garantir a segurança de alunos, professores e funcionários em meio à ação policial realizada na região, informou a secretaria.

A favela foi ocupada no início da madrugada por policiais militares com o apoio de blindados da Marinha em resposta às execuções dos jovens, de um policial militar e de um pastor. Em três dias, de acordo com a polícia, 12 pessoas foram mortas na área.

Chacina. As vítimas da chacina são Christian Vieira, de 19 anos; Victor Hugo Costa, Douglas Ribeiro e Glauber Siqueira, de 17; e Josias Searles e Patrick Machado, de 16.

Os corpos dos jovens foram encontrados na manhã desta segunda-feira, 10, em um canteiro de obras da duplicação da Rodovia Presidente Dutra, em Mesquita, na Baixada Fluminense.

Eles estavam desaparecidos desde sábado, quando saíram de casa para tomar um banho de cachoeira no Parque de Gericinó. Eles não tinham ligação com o tráfico, dizem famílias e amigos.

De acordo com a polícia, as mortes foram uma tentativa dos traficantes para demonstrar força.

Onda de violência. Por causa dos crimes, classificados como "bárbaros" pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, uma operação ocupa a favela de Chatuba, base dos traficantes que supostamente mataram os garotos.

Cerca de 250 homens da Polícia Militar participam da ação que, durante a madrugada e a manhã desta terça-feira, 11, apreendeu ao menos 12 pessoas. Com a ocupação, uma Companhia Destacada da Polícia Militar, com 112 homens, será instalada na área.