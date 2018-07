Escolas de Rio Branco terão exame antidoping A Câmara de Vereadores de Rio Branco aprovou, nesta terça-feira, projeto de lei que institui exame antidoping nas escolas da rede municipal de ensino. Depois de quatro meses de polêmica, 12 vereadores votaram pela adoção do teste, que deverá ser apresentado pelos pais do estudante, no ato da matrícula, e será custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Três vereadores votaram contra: dois do PT e um do PCdoB por considerar a medida coercitiva. Chicão Brígido (PMDB) se absteve de votar, dizendo-se "não convencido da eficácia da lei". O autor do projeto, Donald Fernandes (PPS), estima que quatro entre cada 10 estudantes do Acre têm contato com algum tipo de droga. "A lei visa tentar tirar o estudante deste caminho", disse Fernandes.