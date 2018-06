Escolas de samba de SP vão falar sobre Copa em 2014 No carnaval 2014, as escolas de samba de São Paulo prometem apresentar enredos sobre a Copa do Mundo de futebol, disputada no Brasil. O tema foi acertado na reunião entre o prefeito Gilberto Kassab e os presidentes das escolas do Grupo Especial. A Prefeitura deve aumentar repasse de verba, regularizar áreas das escolas e retomar a Fábrica dos Sonhos. A Vai-Vai foi ao Rio buscar reforço para o desfile 2010. O coreógrafo Carlinhos de Jesus, que por 11 anos foi da Mangueira, agora é da escola paulistana. "Vou ter a mesma liberdade que na Mangueira", acredita. Ele começa a montar a equipe semana que vem.