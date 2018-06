Escolha de Falcão refaz hegemonia paulista Em reunião marcada por temas com alto poder de desgaste, a cúpula do PT indicou ontem à presidente Dilma Rousseff que o partido não aceita mais ficar a reboque do Planalto. Escolhido candidato por um grupo insatisfeito com a falta de cargos no governo, o deputado estadual Rui Falcão foi eleito presidente do PT, em substituição a José Eduardo Dutra, com um discurso de unidade e prometendo "direção coletiva". Dutra renunciou por problemas de saúde e Falcão e acabou sacramentado pelo Diretório do PT. Ligado ao ex-ministro José Dirceu, réu do mensalão, Falcão não era o candidato de Dilma nem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que preferiam o líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE).