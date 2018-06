Escolhidos os jurados de Suzane e dos irmãos Cravinhos Suzane von Richthofen e os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos entraram por volta das 14h20 no plenário do Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, onde será realizado o julgamento dos três réus confessos do assassinato do casal Manfred e Marísia, em 2002. O julgamento deveria começar por volta das 13 horas, mas houve atraso por conta de alguns imprevistos. De acordo com informações da Rádio Eldorado AM, nenhum dos três está usando uniforme do sistema prisional. Suzane está com um agasalho azul marinho e calça bege. A todo momento ela olha para baixo, evitando olhar para os irmãos Cravinhos. Daniel e Cristian usam agasalho de moletom cor cinza. Os advogados de Suzane, Mauro Nacif e Denivaldo Barni, também estão em plenário junto com os advogados dos irmãos Cravinhos, Geraldo Jabur. O promotor do caso é Roberto Tardelli. No momento da escolha dos jurados, Nacif recusou a primeira e a segunda juradas, além do terceiro jurado. De acordo com a Eldorado AM, ele usou seu direito a recusar até três jurados. Além disso, Nacif tentou excluir José Willian do corpo de jurados. O advogado alegou que ele não teria isenção suficiente para analisar a perícia feita por seus colegas, porque é agente administrativo da Polícia Federal. Mas como ele está há apenas quatro meses na PF, Nacif foi obrigado a aceitá-lo. Com a escolha dos jurados, o julgamento segue com os depoimentos dos réus. Em tese, Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane, será o primeiro a falar. Júri único Contrariado com a decisão de manter um júri único para Suzane von Richthofen e os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, réus confessos do assassinato dos pais dela, em outubro de 2002, o advogado de defesa da jovem, Mauro Nacif, disse que vai lutar por seu direito a mais meia hora de argumentação. Se seu desejo não for atendido e, ao final do julgamento, ele sentir que sua cliente e foi prejudicada, Nacif disse que entrará com pedido de anulação do júri no Supremo Tribunal Federal (STF). Nacif afirmou que, no início da sessão, irá registrar em ata sua discordância com o júri único. "Se eu defendo a Suzane sozinha, eu tenho 2 horas e meia; se eu defendo a Suzane junto com o Geraldo Jabur (advogado dos Cravinhos), eu tenho duas horas". Nacif disse que vai lutar pelo direito a mais meia hora no júri. "Vou lutar, vou protestar, vou dizer que eu quero mais essa meia hora, mas o júri vai se realizar". De acordo com Nacif, registrando em ata, ele terá possibilidade de pedir depois a anulação do júri no STF. Já os advogados dos irmão Cravinhos, Geraldo Jabur, disse à imprensa que concorda que o julgamento seja feito em conjunto e disse que desta vez o julgamento deve acontecer já que não há possibilidade de anulação porque, tanto a promotoria quanto a defesa dos Cravinhos, vão aprovar os jurados que serão sorteados. Bomba Nacif disse ainda que apresentará um argumento bomba ao fim do julgamento e que, pela primeira vez, Suzane terá a chance de "contar toda a história de verdade". Segundo o advogado, a jovem "disse que faria um desabafo de vida". O advogado destacou que a jovem foi ouvida pela Justiça apenas em novembro de 2002. "Quando foi ouvida pela justiça, pela primeira e única vez, Suzane ainda era apaixonada por Daniel", disse Nacif, garantindo que, desta vez o júri, não será interrompido e que os advogados não vão se retirar do tribunal, como aconteceu na primeira data marcada para o julgamento, em 5 de junho. "Depois que ela contar toda a história, depois que ela contar todo o sofrimento dela com ele, no final do julgamento, eu vou lançar um argumento bomba, nos últimos oito minutos". O advogado não quis adiantar do que se trata a "bomba", dizendo que não pode romper a confiança que Suzane tem nele. Cravinhos Os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos saíram, por volta das 11 horas, do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, onde estão presos desde 1º de junho deste ano, após transferência da Penitenciária João Batista de Arruda Sampaio, em Itirapina, no interior de São Paulo. Os irmãos chegaram ao Fórum Criminal da Barra Funda, também na zona oeste, em cerca de 15 minutos. O início do julgamento está previsto para as 13 horas. Suzane Suzane chegou ao fórum às 9h17, em um veículo de transporte de presos da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, de acordo com a Rádio Eldorado. O carro foi escoltado por um veículo da Polícia Militar desde o Centro de Ressocialização de Rio Claro, no interior do Estado. (com Rádio Eldorado AM) Ampliada às 15h18