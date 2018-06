Escrever é humano! Você compraria um livro sobre a história por trás do sucesso da cantora Britney Spears escrito pela mãe dela? John Lennon, cuja biografia demolidora do mito também acaba de sair, não teve essa colher de chá! Se bem que em se tratando da mãe de John Lennon... Deixa pra lá! O que impressiona no mercado editorial desses tempos de vacas magras é o sortimento de escritores que chega às livrarias. Vera Fischer lança por esses dias a segunda parte de sua biografia em construção. Não fala ainda de drogas nem de Felipe Camargo, ou seja, ainda vêm por aí mais uns dois volumes da obra, calculo! No futuro, todo mundo vai escrever seu próprio livro. George Bush já tem o seu na cabeça, inclusive. O ex-presidente anunciou na quinta-feira que quer dividir com o público os momentos em que tomou as grandes decisões de seu governo. Algo me diz que, também nesse caso, as lambanças ficarão para outra leitura. MACHISMO Por que diabos, afinal, dona Marisa Letícia não foi com Lula à Casa Branca?! Michelle Obama ficou arrasada! Não fala com o marido desde então! O INCRÍVEL HUCK A apresentadora Angélica estrelou o lançamento de uma linha de cremes dentais ao lado de dois ex-BBB e do estilista Ronaldo Ésper. Imagina a bronca que não levou em casa! Fome de bola Romário está louco para voltar a trabalhar. Quer ter um time de futebol, um programa de TV e, se sobrar tempo para encarar uma diretoria no Senado, não sei, não! Peixes grandes O noticiário político dos últimos dias foi revelador em suas entrelinhas. Soube-se, por exemplo, que José Serra e José Dirceu, aniversariantes da semana, têm o mesmo signo. Paredão do Senado Boninho está coberto de razão: "O povo está cansado de paredão triplo." Agora mesmo, por exemplo, o ideal seria escolher entre Tião Viana e Roseana Sarney o eliminado da semana! Mais que isso, francamente... Ninguém aguenta tanta baixaria. Eu, hein! Velhos amigos de Ronaldo estão sinceramente preocupados! O Fenômeno anda dando estranhos sinais de encantamento com a vida em São Paulo. Sua última paixão são as enchentes! Campeão Autor de um parecer de 120 páginas contra a demarcação contínua da reserva Raposa Serra do Sol, o ministro Marco Antônio Mello protagonizou nessa empreitada o maior programa de índio da semana. Poucas vezes se trabalhou tanto para nada em Brasília. Portabilidade família O senador Tião Viana pode muito bem alegar que se confundiu com a tal portabilidade ao franquear o celular do Senado para sua filha viajar ao México. Hare baba, né não?!