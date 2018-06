Escultura em homenagem a Iemanjá é inaugurada em praia do Rio

SÃO PAULO - A obra intitulada "Olhar nos meus sonhos" foi inaugurada nesta segunda-feira, 3, na Praia de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A escultura do rosto gigante de uma mulher, feito em pedra de mármore e resina é uma homenagem a Iemanjá.

O rosto foi feito pelo artista espanhol Jaume Plensa. A obras foi construída ao longo de quatro meses por Plensa, que está no Brasil desde novembro do ano passado. A escultura ficará instalada na beira do mar por dois meses.