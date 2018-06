Escutas Americanos: Kikinho: Dia 4 vou precisar de umas criancinhas tuas e no dia 15 uns americanos virão jogar golfe aqui no torneio e vou precisar de mais umas criancinhas tuas Sandra: Tá bom, filho. A gente fecha esta parada na segunda-feira. Eu entro em contato contigo Kikinho: Então, já é Trancadas Sandra: Estou pedindo a elas para levantar. Elas ficaram deitadas. Eu falei: ?Vou ao shopping pagar o cartão.? Tranquei a porta. Não tem nada para comer. Tranquei a porta e desci Correia: Então, tá bom. Deixa elas trancadas e acabou Multa Sandra: Eu não mandei ela sair do táxi. Ela estava comigo e pegou carona com o outro Correia: Escuta. Você fala que eu não gostei. R$ 300 para cada uma