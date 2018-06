Espanha confirma cidadão do país em voo da Air France

Um cidadão espanhol viajava no avião da Air France que fazia a rota Rio de Janeiro-Paris e que desapareceu no Oceano Atlântico, confirmaram à Agência Efe fontes do Ministério de Assuntos Exteriores espanhol, que não informaram a identidade.

Andrés Suárez Montes, um engenheiro natural da província espanhola de Sevilha, estava nesse voo, segundo fontes de sua família na Espanha.

Suárez, de 38 anos e engenheiro industrial, trabalhava no Brasil para a empresa Schlumberger.

Segundo a família dele na Espanha disse à Efe, a empresa afirmou à esposa do funcionários que Andrés tinha uma passagem para esse avião e, desde a saída do voo da Air France, não voltaram a ter notícias do espanhol.