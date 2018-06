Espanha envia terceiro avião para busca de voo da Air France

Jobim crê que ainda é possível achar caixa-preta, diz Lula

Com esse, já são três os aviões enviados pela Espanha à região do acidente, segundo informaram à Agência Efe fontes da Aeronáutica. O segundo Focker - o primeiro saiu na noite de segunda-feira, 1 - partiu para a ilha de Cabo Verde, onde se estabeleceu o dispositivo aéreo internacional de busca e resgate do avião da Air France.

O coronel do Serviço de Busca e Salvamento do Exército espanhol do Ar, Manuel de Diego, disse à Efe que o primeiro Focker, enviado ontem, já participou hoje dos trabalhos de busca e fez oito horas de voos de reconhecimento. O coronel ressaltou que "até o momento há muitas informações sobre a localização do avião da Air France, mas sem muita confiabilidade".

Sobre a possibilidade de encontrar pessoas com vida, afirmou que "até que não se demonstre o contrário é preciso manter as esperanças". "Se trabalha com a hipótese de localizar a parte maior do avião e sobreviventes", acrescentou.

Ajuda

Além da ajuda espanhola, a operação de resgate também conta com um avião da Força Aérea Francesa, o Atlântico 2 trabalha a partir de uma base francesa de Dacar, no Senegal, e faz o sentido contrário da rota do Voo 447, da Air France. Esse avião foi o primeiro do lado europeu a fazer esse percurso após o desaparecimento da aeronave.