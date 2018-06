Espanha quer acordo com Brasil para diminuir exigências

SÃO PAULO - O embaixador da Espanha no Brasil, Manuel de La Cámara, afirmou que deve conversar com autoridades do governo brasileiro, sobretudo o Itamaraty, para que ambos os países possam firmar um acordo a fim de diminuir as exigências para cidadãos brasileiros e espanhóis que pretendem visitar os dois países.

"A Espanha está triste", comentou o embaixador, em relação às medidas de reciprocidade que o governo brasileiro passou a adotar nesta segunda-feira.

De acordo com o diplomata, os dois países são "muito amigos" e esta questão certamente será dirimida entre a cúpula de ambos os governos. Ainda segundo ele, o Brasil está em uma fase econômica muito positiva e faltam profissionais qualificados.

Por outro lado, o embaixador ressaltou que seu país passa por uma crise séria e que há engenheiros e outros profissionais altamente capacitados que estão sem emprego. Ele indicou que, com um acordo entre Brasil e Espanha, os dois países poderão ter benefícios.