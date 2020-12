Especial Segunda Onda

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Incertezas para 2021

Com o aumento dos números de casos de covid-19 no Brasil, a pandemia volta a colocar dúvidas sobre como será o ano de 2021 no País.

Impactos na educação

Depois de as crianças terem ficado fora da escola em 2020, o grande dilema é o que vai ocorrer no ano que vem, principalmente na educação pública.

Demanda aumenta na saúde

A pressão sobre as UTIs, com a segunda onda, já está alta, mas antendimentos que ficam represados durante os útlimos meses também preocupam.

Tecnologia ainda mais soberana

No mundo dos negócios, o peso da digitalização, acelarado muito durante 2020, continuará gigantesco. A prática do home office, por exemplo, não deve retroceder.

Consumo real

Muitas pessoas aprenderam a comprar de forma online desde março. Nos próximos meses, a combinação entre digitalização e vendas físicas será decisiva.

