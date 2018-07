Especialista em entorpecentes assume a PF no Rio O Ministério da Justiça optou por um delegado com 30 anos de carreira para assumir a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, no lugar de Marcelo Itagiba, que será subsecretário de Segurança Pública do Estado. Roberto Precioso Júnior, um dos mais antigos integrantes da PF, estava chefiando a instituição no Espírito Santo e, antes disso, coordenou a força-tarefa contra o crime organizado no Rio, onde também já trabalhou por alguns anos. Precioso Júnior foi escolha pessoal do diretor-geral da PF, Paulo Lacerda, com quem trabalhou por alguns anos. O novo superintendente é tido dentro da instituição como um dos delegados mais experientes, já que começou sua carreira em 1972, ainda na Polícia Civil de São Paulo, seu Estado de origem. O novo superintendente é especialista em entorpecentes, com diversos cursos no exterior. No início do ano, foi designado para ser o superintendente da PF no Espírito Santo. Veja o especial: