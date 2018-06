Especialista vê relação com Carta de 1988 O cientista político Leôncio Martins Rodrigues, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), atribui a proliferação de novos sindicatos ao texto da Constituição de 1988. Ele afirma que a Carta retirou do Estado o poder de controlar as entidades sindicais, enquanto garante o financiamento público e o direito de representante exclusivo do trabalhador. "Em 88, o que foi feito foi eliminar todos os aspectos que eram ruins aos trabalhadores e aumentar os que eram favoráveis", diz.