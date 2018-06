Especialistas aprovam a troca de sistema

A opção do sistema de transporte coletivo de trocar ônibus por um modelo mais moderno pode ser importante para a zona leste, embora todos os especialistas ressaltem que é preciso fazer uma análise mais profunda para verificar se o sistema é rentável. "Por princípio, é um meio mais eficiente e atrativo, o que pode fazer muitas pessoas deixarem o carro", diz o diretor executivo da Associação Nacional de Transporte Público (ANTP), Marcos Pimentel Bicalho. Bicalho acrescenta que é positivo investir em um sistema que ofereça mais capacidade e conforto, além de ser sustentável. "Acredito que os governos tenham feito um estudo para verificar se a demanda conseguirá manter um sistema como esse, porque não se pode somente investir em um melhor (modelo) e ele acabar dando prejuízo." Bicalho também ressalta que é um modelo relativamente novo no Brasil. "Nós temos vários projetos envolvendo VLT e VLP, mas nenhum deles ainda saiu do papel. Ele deu certo em alguns lugares no exterior, mas ainda esperamos para ver se será bem-sucedido e aceito aqui", observa. Para o professor da Poli-USP Jaime Waisman, a principal vantagem do novo projeto é apresentar soluções para uma região com várias deficiências. "A zona leste tem grande densidade populacional, mas quase ninguém trabalha lá. Por isso temos um sistema de transporte carregado e congestionamentos nas vias." Waisman também afirma que o projeto pode trazer melhorias para as linhas já existentes. "A Linha 2-Verde do Metrô possibilita ir para a região da Paulista sem passar pelo centrão. E essa integração pode, então, desviar uma parcela da população para o metrô e desafogar o restante do atual Expresso Tiradentes", diz. PREFEITURA No ano passado, a Prefeitura de São Paulo informou que repassou ao Estado R$ 1 bilhão para ampliação do sistema de metrô na capital. Mas R$ 530 milhões foram em forma de Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs) para as Operações Urbanas Faria Lima e Água Espraiada. O restante foi em dinheiro. COLABOROU EDUARDO REINA