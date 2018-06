Especialistas brasileiros não se convenceram Para especialistas ouvidos pelo Estado, "haja pesquisa" para modificar a impressão de que roupas com listras verticais "afinam" e horizontais "dão mais volume" aos corpos. "As listras horizontais, como o próprio nome diz, lembram a linha do horizonte, que continua infinitamente. Já as verticais dão impressão de finitude, começam em cima, terminam embaixo", explica Gustavo Matavelli, professor do curso de Design de Moda do Senac-SP. "Quanto mais longa a peça de roupa, maior a impressão de que o corpo da mulher está alongado. Para mim, até visualmente, isso é bastante claro. Vai ser difícil mudar essa impressão." Para a consultora de moda Glória Kalil, não tem jeito: "Com ou sem pesquisa, se for para aconselhar uma amiga, para mim vale a velha regra. Listras verticais - quanto mais finas, melhor - vão alongar o corpo e horizontais, deixá-lo mais largo." Embora concorde com os especialistas, o stylist Paulo Martinez vê um lado positivo na pesquisa inglesa. "Uma mudança de percepção pode fazer bem para o universo da moda, que quanto mais se reinventa mais rico fica."