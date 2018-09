Especialistas da Unesco vão visitar Museu Nacional na tarde desta quinta-feira

RIO - Uma comissão de especialistas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) na reconstrução de patrimônios históricos está no Rio de Janeiro para avaliar os estragos no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, zona norte do Rio. O prédio foi atingido por um incêndio que destruiu boa parte de seu acervo, no dia 2 de setembro.

Liderada por Cristina Menegazzi, que desde 2014 é a chefe do Programa de Salvaguarda de Emergência do Patrimônio Cultural Sírio no escritório da entidade em Beirute, no Líbano, a comitiva agendou para as 14h30 desta quinta-feira sua primeira visita aos escombros do museu. Os especialistas serão recebidos pelo diretor do museu, Alexander Kellner.Tapumes para cercar o museu começaram a ser instalados nesta quarta-feira, 12, mas não avançaram. Também há expectativa para o escoramento do prédio e a instalação de uma cobertura provisória, para evitar que a chuva ou o sol comprometam ainda mais o que restou do acervo.

