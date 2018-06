Especialistas preveem 490 mortes a menos por ano Uma redução de 490 mortes por ano - além de 10 mil feridos a menos - no trânsito do Brasil. Seria esse o ganho à segurança de trânsito caso o País não estivesse tão atrasado na adoção da obrigatoriedade do air bag em veículos e toda a frota nacional tivesse o equipamento, segundo um estudo do Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi), com base em dados americanos. Segundo o Ministério da Saúde, 35 mil pessoas morrem por ano no trânsito em ruas e avenida do País. Outras 500 mil ficam feridas em acidentes. O air bag pouparia 1,4% das mortes gerais, segundo André Horta, analista de segurança viária do Cesvi. Os números da NHTSA (agência americana que cuida da segurança no trânsito) indicam que o equipamento reduz a possibilidade de o motorista morrer em um acidente em 14% - esse número é de 11% entre passageiros. O risco de lesões moderadas nos membros superiores cai em 45%. Se levadas em conta todas as lesões, há 59% a menos de risco. Mas falta a cultura da segurança, segundo o médico Flávio Adura, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet). Hoje, só 4,7% da frota nacional tem o equipamento. SOM Nos Estados Unidos, onde o air bag é obrigatório como item de série desde 1999, o porcentual chega a 99% da frota. Na Europa não há obrigatoriedade prevista em lei, mas 95% dos veículos saem de fábrica com o sistema. "Aqui, o motorista prefere investir o valor do equipamento em um sistema de som melhor", diz Adura. DÚVIDAS COMUNS Crianças, em cadeirinhas ou no banco dianteiro, correm riscos? Sim, de acordo com o médico Flávio Adura, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. "A idade mínima recomendada para viajar no banco da frente é de 12 anos." Também se deve evitar animais de estimação soltos Air bag pode causar ferimentos? Sim, diz Adura. Pode haver pequenas queimaduras ou lesões por causa do disparo. Colocar o pé no painel aumenta os riscos. A dica é sempre usar cinto de segurança Se houver colisão traseira ou se o veículo passar com força em um buraco, o air bag pode abrir? Não. O acionamento é feito por sensor na parte dianteira, que mede desacelerações e monitora colisões a mais de 16 km/h. Há raros casos de acionamento involuntário Air bag tem prazo de validade? Segundo a fabricante TRW, a validade média é de 15 anos Há distância mínima que o motorista deve manter do volante? Especialistas recomendam que se fique a 25 cm ou mais do volante