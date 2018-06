Espetáculo deprimente

A torcida não ajuda! Kaká sempre se assusta com a gritaria quando pega a bola pela primeira vez em partidas da Seleção Brasileira disputadas no Brasil. Lembra um pouco programa de auditório. Bate palma, bate o pé e assovia: "Brasil, fiu-fiu-fiu, Brasil, fiu-fiu-fiu." Hooooooollaaaa! Já com a bola rolando, se sobressai no falatório das arquibancadas a quantidade de meninas perguntando ao tio quem é aquele de preto correndo com uma bandeirinha na mão. Quem conhece futebol não cai mais nessa roubada. Só paga ingresso para ver a Seleção gente até mais limitada que Dunga em matéria de concepção de jogo - maldade botar toda culpa no técnico. Os jogadores se comportam em campo como se estivessem num estádio de beisebol ou numa praça de touros. Talvez não saibam o que fazer na arena para agradar àquele público. Aos 20 minutos, não tem erro, começam as vaias. Falta, talvez, uma espécie de circuit breaker, que a CBF pudesse acionar nessas circunstâncias. Se parassem o jogo antes do primeiro "adeus, Dunga!", o prejuízo seria bem menor para todos. ACREDITE SE QUISER Paulo Maluf não está nem aí para notícia de que tem banco suíço pedindo penico. ARGUMENTO "McCain atacou, atacou e perdeu o debate para Obama" Dunga SÓ VENDO Quem pensa que já viu tudo na vida vai se surpreender com o Homem-Pesadelo, novo personagem da novela Mutante, da TV Record. Imperdível! O cerco está se fechando Prova maior de que a crise chegou pra valer ao Brasil é a quantidade de gente preocupada com seu dinheiro na Suíça. Só se falava disso ontem no almoço no Gero. Durango kid Não poderia haver nome melhor para presidir a Comissão Européia nesta época de pindaíba global. Durão é perfeito! Durão Barroso, político português, fica no cargo até 2009. Viva o horário de verão Nestes tempos em que tudo parece andar pra trás, adiantar o relógio não deixa de ser um avanço. É casado? Entreouvido numa mesa de moças noite dessas na Vila Madalena: "Os que não são casados e têm filhos são os piores!" De vento em popa Lula deve estar batendo mais um de seus recordes nesta semana. Até ontem, já havia passado por Toledo (Espanha), Nova Délhi (Índia) e Maputo (Moçambique). E o Paulo Coelho ainda queria que ele fosse a Frankfurt. Domingo é dia de decisão Palmeiras x São Paulo, clássico do fim de semana no Parque Antarctica, pode decidir entre Vanderlei Luxemburgo e Muricy Ramalho o substituto de Dunga na Seleção. Ou não, né?! De dar medo! Traficantes cariocas passaram a tarde de ontem ligadões na "Gatonet". Assistiam, chapados, à guerra das polícias de São Paulo no Morumbi pelos canais de jornalismo da TV por assinatura.