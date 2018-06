Esquadrão Antibombas do Rio detona três caixas de madeira suspeitas

RIO - A polícia do Rio não encontrou explosivos nas três caixas de madeira que foram encontradas em Ipanema e Copacabana, na zona sul da capital, na manhã desta quarta-feira, 24. Duas delas foram parcialmente detonadas e os agentes do Esquadrão Antibombas verificaram que elas estavam vazias.

A ameaça de bomba num dos bairros mais nobres do Rio mobilizou dezenas de policiais a partir das 7h. Ruas foram interditadas e moradores ficaram apreensivos. A praça General Osório, onde uma das caixas foi encontrada, foi parcialmente interditada. O Metrô não interrompeu o funcionamento.

Segundo o delegado Fernando Veloso, da 14ª Delegacia de Polícia, do Leblon, os objetos pertencem a uma empresa de promoções e eventos. A companhia teria pedido licença à prefeitura para colocar as caixas nos locais, mas a autorização não foi concedida.

Veloso afirmou que irá indiciar o responsável pela empresa para responder pelo crime de contravenção, com pena que varia de 15 dias a seis meses de prisão. O delegado pretende também submeter o caso à Procuradoria Geral do Estado (PGE) para a empresa ressarcir aos cofres públicos as despesas decorrentes da movimentação policial.

