''''Esquecidos'''' no hotel, três semanas depois do acidente O acidente com o Airbus A320 da TAM completou ontem três semanas. Também fez três semanas que seis famílias tiveram de sair correndo e deixar suas casas para trás. Elas moravam perto do prédio atingido pelo avião e estão provisoriamente no Quality Congonhas, hotel quatro-estrelas na região do aeroporto. E não sabem até quando ficarão por lá. Janice Aparecida é cantora sertaneja e, desde 17 de julho, dia do acidente, não consegue cantar. O constante nervosismo fecha sua garganta, sua voz fica fina demais. Para dormir, precisa tomar calmantes. Ela conta que alguns funcionários do hotel acham que tudo está ótimo em sua vida. Como Janice adora vestir roupas extravagantes e muitas jóias, todos pensam que ela está adorando viver por tempo indeterminado em um hotel com farto café da manhã. "Isso não é verdade. Sei que minha dor não é tão grande como a das pessoas que perderem parentes. Mesmo assim, não posso ser esquecida aqui para sempre." Ela exemplifica esse "esquecimento" com o que aconteceu com a filha Priscila, de 17 anos. Até anteontem, a menina, que tem Síndrome de Down, não havia recebido nenhum apoio psicológico. Nem ao menos tinha seu nome na lista de hóspedes do hotel. Priscila, que já viajou para a Europa e nunca teve medo de avião, hoje faz um barulho estranho com a boca toda vez que vai dormir. Nos primeiros dias, ninguém sabia o que era aquele som. Algum tempo depois, a mãe concluiu: ela imita o barulho da explosão do avião. "Foi um clarão repentino. Mas um clarão que, no fundo, a gente esperava." É assim que Neide Venceslau, de 37 anos, resume a tragédia que viu acontecer quando fechava a porta de sua produtora de vídeo. A casa fica na Rua Otaviano Tarquino de Souza, 101, bem na frente do depósito de cargas contra o qual o avião da TAM colidiu. Em poucos segundos, Neide saiu correndo da casa. Carregava no colo o filho Vitor Hugo, de 4 anos, que gritava desesperado que não queria morrer. Eles entraram em uma padaria e viram outras pessoas na mesma situação. "A gente ficou andando de um lado para o outro. Queria voltar e pegar minha câmara para registrar tudo, mas não podia abandonar meu filho." O Quality Hotel foi reservado inicialmente para parentes dos funcionários que estavam no vôo da TAM e para aqueles que tiveram de sair das casas próximas do prédio atingido. Hoje, ficou somente o segundo grupo. Seis famílias vivem em 3 dos 22 andares do hotel, em quartos de 22 metros quadrados. Maria Escobar, de 55 anos, gostou da idéia de ficar longe da tragédia e se mudar por alguns dias para um hotel "tão bonito". Ela só não achava que a estada passaria de uma semana. Como companhia, levou sua cachorrinha, que late sempre, estranhando o lar provisório. "Aqui não tem cheiro de casa, podem me tratar como rainha, mas quero voltar." Ontem, alguns moradores da região do acidente foram com a reportagem do Estado visitar suas casas fechadas. Em uma, a comida continua na geladeira: já apodrecida. Na casa da cantora Janice, uma calça jeans ainda está de molho em um balde. De cinco em cinco minutos, pousa ou decola um avião no aeroporto. Toda vez que o barulho surge, Janice fecha os olhos e sua voz se altera. "É um misto de nervosismo, ansiedade, mudança radical de vida", resume.