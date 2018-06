Esquema rendia R$ 2,5 milhões por mês

O prefeito é o principal indiciado por formação de quadrilha, corrupção e direcionamento de licitações públicas. Os acusados estão diretamente envolvidos nas propinas pagas por construtoras, prestadores de serviços e fornecedores, favorecidos em concorrências públicas fraudulentas.

O setor mais prejudicado é do da saúde pública, conforme as acusações. Cada vereador e secretário municipal recebia em torno de R$ 170 mil por mês com as fraudes e o prefeito, R$ 500 mil. Eles também são acusados pelas indicações e nomeações de funcionários fantasmas.