Esquenta Black Friday começa hoje com milhares de ofertas todos os dias

A Black Friday acontece só no fim de novembro, mas a Amazon já promove a partir desta segunda (1º) um "esquenta" com milhares de ofertas exclusivas todos os dias (clique aqui para acessar o site).

A ideia é oferecer ainda mais oportunidades para os clientes que querem antecipar as compras de fim de ano e economizar muito. Haverá produtos com descontos por tempo limitado e cupons com ofertas especiais. Lembrando que clientes da Amazon Prime têm frete grátis para todo o Brasil em itens elegíveis, em valor mínimo de compras.

O Esquenta Black Friday vai oferecer até 60% de descontos em eBooks, 50% em livros, 30% em ar

tigos eletrônicos e de cozinha, 20% em bebidas e na Loja do Bebê e até 15% em brinquedos, dentre outras opções.

Portanto, não perca tempo. Navegue pelo site em busca dos melhores artigos pra você e confira nossa seleção de itens em desconto, logo abaixo.

Esquenta Black Friday

Panela de Pressão Elétrica Electrolux (20% de desconto)

Tablet Samsung Galaxy Tab A7 (8% de desconto)

Câmera GoPro HERO9 Black - Kit com Mini Bastão Tripé Shorty e Cartão de Memória (16% de desconto)

Fone de Ouvido Anker Soundcore Life Q10 (10% de desconto)

Aspirador de Pó Robô WAP (7% de desconto)

Micro-ondas Panasonic NN-ST27LWRUK (15% de desconto)

Smart Watch IP67 Bluetooth à Prova d'Água (16% de desconto)

Webcam Full HD 1080p USB 2.0 com Microfone Embutido (17% de desconto)

Teclado Casio Teclas Sensitivas (10% de desconto)

Tablet M7S Go Multilaser (36% de desconto)

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.