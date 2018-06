O Zé Rainha não faria uma coisa dessas! Ninguém, em sã consciência, acredita que o líder sem-terra seria capaz de comandar uma invasão ao sítio de Zé Dirceu, em Vinhedo, na segunda-feira, 16, dia da festa que o ex-ministro oferecerá em sua propriedade a 3 mil convidados para celebrar seus 63 anos. Por via das dúvidas, convém reforçar o bufê. Mais cedo ou mais tarde, o MST vai perceber que precisa diversificar suas ações para dar visibilidade mais edificante às ocupações na mídia. Ou mudam a imagem da invasão ou o movimento vai acabar restrito ao noticiário policial. Nesse sentido, o aniversário de um velho companheiro influente poderia até angariar a simpatia de certas colunas sociais com víeis político - e vice-versa -, sem necessidade de matar ninguém pra sair no jornal. Num evento pré-produzido como o aniversário do Zé Dirceu, os sem-terra não teriam nem o trabalho de convocar a imprensa, mas não adianta: o Zé Rainha não faria uma coisa dessas! E não se fala mais nisso, ok? EFEITO COLATERAL A atriz Sthefany Brito, dona do coraçãozinho do atacante Alexandre Pato, apareceu loura um mês depois de implantar silicone nos seios. A torcida do Milan teme que uma coisa tenha a ver com a outra. FEELING "O Renan está pegando alguém de novo, não tá, não?" Wellington Salgado (PMDB-MG), em momento de reflexão política na tropa de choque de Renan Calheiros no Senado Basta! Vanderlei Luxemburgo proibiu jogadores do Palmeiras de torcer pelo Ronaldo. Cá pra nós, faz sentido! Do jeito que todo mundo anda feliz com a volta do Fenômeno, daqui a pouco vai ter zagueiro adversário querendo ajudá-lo a fazer gol. Melhor não dar ideia Com tantas reformas paralisadas no Congresso, francamente, Lula abriu um precedente perigoso ao chamar o Exército para cuidar das obras no Palácio do Planalto. Vai que os militares tomam gosto pelo serviço! Previsão dos tempos Pelo volume da bagagem que levou para o Sudão, a turnê mundial do fim do mundo não tem data para sair de lá. A não ser que Pyongyang cumpra a promessa de atacar a qualquer momento. Gabi@gnt.domingo.22h Esse negócio da Hebe Camargo dizer que está louca pra ficar com o Roberto Carlos, francamente! A apresentadora devia seguir o exemplo da Suzana Vieira e procurar alguém da idade dela, né não? Alívio no fim do mundo Pode ser o lugar mais fresco para se passar o sábado em São Paulo: um bloco de 10 toneladas de gelo com 15 metros de altura estará derretendo na Oca do Ibirapuera na abertura da mostra Intempéries - O Fim do Tempo. Imperdível! Outro Fenômeno Michael Jackson não retomará a carreira em Itumbiara. Nada a ver pensar que ele está seguindo os passos do Ronaldo. Eu, hein!