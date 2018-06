Estacionamento do Parque Ibirapuera será pago A partir do dia 26 de fevereiro, os freqüentadores do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, passarão a pagar R$ 1,80 para estacionar duas horas. A medida, a ser adotada experimentalmente pelo período de seis meses, faz parte da implantação da Zona Azul no parque. Nesta primeira fase, a Zona Azul será implantada em 600 vagas, sendo que 504 são destinadas para veículos comuns; 24 para deficientes físicos e 72 para motos. Será permitida a permanência do veículo pelo período máximo de 4 horas. A multa para infração será de R$ 53,20. A partir do dia 10 de fevereiro, faixas e banners irão informar os freqüentadores do Parque sobre o início do funcionamento. O funcionamento do estacionamento pago será de segunda a sexta, das 10h às 20h e nos finais de semana, sábado e domingo, das 8h às 18h. Haverá venda de talões dentro do parque por pessoas identificadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e em locais específicos para facilitar a aquisição de folhas ou talões no preço oficial pelos freqüentadores.