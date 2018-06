Estacionamento do Santos Dumont segue interditado após ameaça de bomba

SÃO PAULO - Por volta das 16h15 o estacionamento Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, continuava interditado. Segundo informações do setor da Infraero do aeroporto, às 8h46 um policial militar avisou a Infraero sobre ameaça de bomba no estacionamento.

A Infraero avisou a Policia Federal, o esquadrão antibomba e a Polícia Civil, procedimento adotado nesse tipo de ocorrência. Os agentes então interditaram o estacionamento.

As atividades do aeroporto, no entanto, continuam normalmente. Segundo a assessoria da Infraero está sendo feita uma varredura para encontrar a possível bomba. A 5ª Delegacia de Polícia também trabalha no caso.