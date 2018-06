Estacionamento recebe 20 carros no 1.º dia No primeiro dia de funcionamento, cerca de 20 pessoas utilizaram o estacionamento conjugado com a Estação Santos-Imigrantes do Metrô, segundo a companhia. O sistema permite que o motorista deixe o carro por 12 horas e faça duas viagens sobre trilhos por R$ 8,15. A expectativa, de acordo com a chefe de departamento de Negócios da companhia, Cristina Bastos, é que cerca de 30 pessoas utilizassem o estacionamento em todo o primeiro dia. A próxima estação a receber estacionamento deve ser a Corinthians-Itaquera, no primeiro semestre de 2009.