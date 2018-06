Estações do metrô do Rio funcionarão normalmente nesta 5ª feira

SÃO PAULO - Em entrevista coletiva, no início da madrugada desta quinta-feira, 26, na região onde ocorreu o desabamento de três prédios, no centro do Rio, o prefeito carioca Eduardo Paes afirmou que, de acordo com o presidente do Metrô, nenhuma das estações localizadas naquele trecho da cidade sofreu qualquer tipo de abalo estrutural e toda a malha metroviária da capital fluminense funcionará normalmente nesta quinta-feira. "O presidente do Metrô já esteve aqui e garantiu que o metrô funcionará normalmente", disse. Quatro estações chegaram a ficar fechadas após o incidente ocorrido na Avenida Treze de Maio.