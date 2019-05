‘Estadão’ comemora Dia das Mães com e-book gratuito; veja como baixar

Qual o dia em que você mais sentiu orgulho de sua mãe? A partir desta pergunta, feita a várias jovens, foi escrita a carta-reportagem que abre o e-book que o Estadão está lançando agora. Orgulho de Mãe é uma homenagem a elas - e também a suas filhas e filhos. Uma coletânea que aborda várias facetas dessa relação mais do que especial.

As respostas dadas pelas jovens mostram momentos de fibra, proteção e defesa incondicional. Também há histórias divertidas, como a da mãe que foi chamada na escola porque a filha estaria envolvida em "bruxaria", por desenhar pentagramas no caderno.

Nesta coletânea com 12 reportagens você lê também sobre as mães que viraram autoras de livros, as que frequentam espaços familiares de coworking para trabalhar pertinho dos filhos e as que deixam para fazer a maquiagem no transporte só para ficar alguns minutos a mais em casa. Para as mães de primeira viagem, vale saber mais sobre os tipos de parto e conhecer o trabalho das doulas, especializadas em acompanhar a mulher do início da gestação até o pós-parto.

Todas as reportagens foram publicadas originalmente no site Capitu, criado pelo Estadão para trazer um olhar feminino a assuntos do dia a dia, como temas de comportamento, carreira ou política.

Orgulho de Mãe pode ser baixado nas versões PDF, Kindle ou e-pub, disponível assim para leitura em qualquer e-reader, tablet, celular ou computador. Para fazer o download, basta clicar aqui e preencher um rápido cadastro.