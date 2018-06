Estadão Fotos conta em imagens os destaques da semana

SÃO PAULO - Os leitores do jornal O Estado de S. Paulo no tablet recebem, junto com a edição de sábado, o Estadão Fotos - um mosaico com as imagens que foram destaque no noticiário.

Com versões para iPad e para dispositivos móveis que utilizam o sistema Android, Estadão Fotos reúne, em fotografias, os principais assuntos da semana. Para isso, a publicação tem produção dos fotógrafos do Grupo Estado, além de fotografias de agências internacionais.

Em cada edição, um profissional do Estado explica, em vídeo, a história por trás da imagem. Os produtos seguem o padrão já adotado pelo Estado na sua versão tablet. Depois de baixar as novas edições, o usuário poderá ler o Estadão Noite e o Estadão Fotos offline, sem necessidade de conexão wi-fi ou 3G.

Pioneiro. O Estado de S. Paulo foi o primeiro jornal brasileiro a ter uma versão específica para o tablet da Apple. O Grupo Estado foi o primeiro veículo do País a lançar um aplicativo para iPad, no mesmo dia em que o produto começou a ser vendido nos Estados Unidos, em 3 de abril de 2010.