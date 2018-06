'Estadão Noite' traz análises sobre taxas de juro e crise na Síria

SÃO PAULO - Os leitores do jornal O Estado de S. Paulo no tablet têm à disposição, de segunda-feira a sexta-feira, a partir das 20h, o Estadão Noite, uma edição concebida exclusivamente para dispositivos móveis.

O produto agrega análise do noticiário do dia e vídeos, além de destaques da edição do jornal que chega às bancas na manhã seguinte. Aos sábados, com a edição do dia, o leitor pode baixar o Estadão Fotos, um mosaico com as imagens que foram destaque no noticiário da semana.

O colunista de Economia José Paulo Kupfer analisa as mudanças que a economia brasileira pode sofrer com a manutenção das taxas de juros mais baixas. O correspondente internacional Andrei Netto fala sobre a crise na Síria e a destruição da cidade de Aleppo, que já foi a mais rica do país. A colunista Dora Kramer avalia como está o cenário eleitoral na última semana de campanha do primeiro turno. O editor de Esportes do estadão.com.br, Robson Morelli, analisa a situação do jovem craque Neymar no Santos após mais uma polêmica. Especialistas da Direito GV explicam tudo que acontece no dia do julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal.

Quem é assinante digital, baixa as edições gratuitamente. Pela Apple store, é possível comprar a edição avulsa. Os produtos seguem o padrão já adotado pelo Estado na sua versão tablet. Depois de baixar as novas edições, o usuário poderá ler o Estadão Noite e o Estadão Fotos offline, sem necessidade de conexão Wi-Fi ou 3G.