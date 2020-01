Estadao145: ação interativa no Twitter vai revelar curiosidades do jornal

Neste sábado, 4, data em que o Estado completa 145 anos, convidamos nosso leitor a participar de uma ação interativa a partir do Twitter do jornal (@Estadao). Pela manhã, será lançado um "fio" na rede social (thread) com curiosidades sobre o Estado. Serão publicadas três curiosidades por hora, conforme interação com os seguidores – curtidas e retuítes.

A ação busca engajar os 6,5 milhões de seguidores do @Estadao com a história do jornal, fundado em 1875. As curiosidades, selecionadas pelo Acervo (@EstadaoAcervo), contam, por exemplo, que Os Sertões, clássico da literatura brasileira, nasceu da cobertura da Guerra de Canudos feita pelo Estado. O autor, Euclides da Cunha, foi correspondente do jornal no sertão baiano e enviava telegramas sobre o desenrolar do conflito. Contam também que o Estado, diferente de muitos jornais, recusou-se a exercer censura prévia no período da ditadura militar e teve censores instalados na sua redação, que cobriu todas as eleições presidenciais já realizadas no Brasil.

Essas são só algumas das histórias do Estado que serão contadas ao longo deste sábado. Para não perder nenhuma curiosidade, basta seguir o @Estadao no Twitter e curtir os tuítes do 'fio' #Estadao145.